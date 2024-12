Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsbrand frühzeitig erkannt

Weimar (ots)

In der Moskauer Straße kam es am frühen Nachmittag (17.12.2024) zu einem Brand in einem Wohnblock. Anwohner stellten starken Rauchaustritt aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest und wählten den Notruf. Polizei und Feuerwehr eilten vor Ort und konnten in der betreffenden Wohnung niemanden antreffen. Aufgrund des starken Rauches und der Löschmaßnahmen wurden die Anwohner des Hauseingangs aufgefordert ihre Wohnungen zu verlassen. Der Brand in der betreffenden Wohnung konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Andere Wohnungen des Hauses sind durch den Brand nicht betroffen und können weiterhin bewohnt werden. Auf Grundlage des derzeitigen Ermittlungsstandes liegen keine Anzeichen für eine strafbare Handlung vor. Es wurden keine Personen verletzt. Nach der Entwarnung konnten alle Mieter zurück in ihre Wohnung, bis auf die Wohnung, in der der Brandausbruch stattfand. Diese ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

