LPI-J: Werkzeug entwendet

Weimar (ots) - In der Moskauer Straße kam es am frühen Nachmittag (17.12.2024) zu einem Brand in einem Wohnblock. Anwohner stellten starken Rauchaustritt aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest und wählten den Notruf. Polizei und Feuerwehr eilten vor Ort und konnten in der betreffenden Wohnung niemanden antreffen. Aufgrund des starken Rauches und der Löschmaßnahmen wurden die Anwohner des Hauseingangs ...

mehr