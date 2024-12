LPI-J: Uhr löst Einsatz aus

Weimar (ots) - Aus noch nicht bekannter Ursache kam es am Dienstagabend zu einem Unfall an der Ausfahrt Ettersbergsiedlung zur L1054. Beim eigentlichen Auffahren auf die L 1054, fuhr er über die Straße und landete auf der gegenüberliegenden Seite im Straßengraben. Verletzt wurde der 20-jährige Fahrer hierbei glücklicherweise nicht, was man vom seinem Fahrzeug nicht sagen kann. Dieses musste aufwendig von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierbei kam es zur ...

