Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: brennender Leergut-LKW

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde am Donnerstag morgen kurz vor 7 Uhr zu einem brennenden LKW zwischen Halberbracht und Meggen gerufen. Schon auf der Anfahrt war von weitem Feuerschein zu erkennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrerhaus bereits in voller Ausdehnung und das Feuer griff auf die Ladefläche des mit Leergut beladen Lkws über. Da die Kunststoffkisten im Inneren und an der Rückwand der Ladenfläche brannten, gestalteten sich die ersten Löschmaßnahmen als schwierig, da dieser Bereich schlecht zu erreichen war. Durch den Einsatz der Drehleiter konnte das Feuer dann von oben unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurden ein Teil der Kisten vom LKW gezogen, um auch noch mal einen Schaumangriff durchführen zu können. Der Fahrer des LKW wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte der Löschgruppen Halberbracht, Meggen, Elspe, Altenhundem, der Einsatzleitwagen Saalhausen, die Löschgruppe Grevenbrück mit der Komponente Einsatzstellenhygiene, der Rettungsdienst Kreis Olpe, das DRK Lennestadt und die Polizei. Die Straße musste währund der Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden, die Feuerwehr verbliebt mit einem Fahrzeug vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell