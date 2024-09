POL Schwaben Nord: 2123 - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (17.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Mann einen Geldbeutel in einem Lokal in der Schißlerstraße. Gegen 14.00 Uhr befand sich der bislang Unbekannte in dem Lokal. Hier entwendete er offenbar in einem unbeobachteten Moment einen Bedienungs-Geldbeutel und verließ das Lokal, ohne zu bezahlen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen ...

