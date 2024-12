Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten auf der B64

Paderborn-Sande (ots)

33106 Paderborn Sande, B64 Münsterstraße / Sunderkampstraße Donnerstag, 12.12.2024, 17:14 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen 3 Pkw auf der B64 Höhe Sande. Eine 61jährige Fahrerin eines VW ID3 befuhr zunächst die B64 in Richtung Delbrück. Beim Versuch nach links Höhe am Heimkesberg abzubiegen, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einer ihr entgegenkommenden 38jährigen Toyota-Fahrerin. Nach diesem Unfall geriet der VW in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem Pkw Mazda. Der 43jährige Fahrer des Mazda wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch recht zeitnah aus dem Pkw durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde durch den Unfall schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die VW Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW und der Mazda wurden von der Unfallstelle mittels Abschleppwagen entfernt. Die Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

