POL-PB: Jugendlicher nach Einbrüchen in Autohäuser vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Ein 17-jähriger Intensivtäter ist am späten Mittwochabend auf frischer Tat festgenommen worden. Er steht im Verdacht, zwei Einbrüche in Autohäuser verübt zu haben, um dort Autos zu stehlen.

Die Alarmanlage einer Autofirma an der Bielefelder Straße in Sennelager löste gegen 23.00 Uhr aus. Der Firmeninhaber alarmierte die Polizei. Mehrere Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und umstellten das Werkstattgebäude. Plötzlich waren vom Nachbargelände, auf dem sich ein weiterer Autohandel befindet, verdächtige Geräusche zu hören. Ein Automotor wurde innerhalb der dortigen Werkstatt gestartet und das Rolltor fuhr hoch. Die Polizisten erkannten eine männliche Person in der Werkstatt die ihnen kein Unbekannter war. Es handelte sich um einen als Intensivtäter bekannten 17-Jährigen. Der Jugendliche hatte zahlreiche Autoschlüssel in seinen Taschen. Offensichtlich plante er, einen VW Tiguan aus der Werkstatt zu stehlen. Das Fahrzeug stand mit laufendem Motor innen vor dem Rolltor. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest.

An beiden Tatorten entdeckte die Polizei Einbruchspuren. Die Werkstätten und Büros der Autofirmen waren durchsucht worden. Einige Autoschlüssel und Bargeld waren entwendet worden.

Gegen den vorläufig festgenommenen 17-Jährigen laufen Ermittlungen wegen ähnlicher Taten aus den letzten Wochen. Er soll ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenen Fahrzeugen Spritztouren durchgeführt und die Autos irgendwo abgestellt haben. Mehrere Strafverfahren sind gegen den Paderborner anhängig.

