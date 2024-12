Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Zweiradfahrer und eine Fußgängerin teils schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwochabend erlitt ein Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzung. Früh morgens wurden ein Rad-, ein Motorroller- und ein E-Scooter-Fahrer sowie eine Fußgängerin bei Unfällen verletzt.

Um 21.30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Nissan-Juke-Fahrer die Halberstädter Straße von der Haller Straße aus kommend. Von links bog plötzlich verdeckt von einem geparkten Lkw ein Radfahrer ein. Der unbehelmte 27-jährige Pedelec-Fahrer kam aus einer Firmenausfahrt und wollte nach links auf die Halberstädter Straße in Richtung Haller Straße abbiegen. Er wurde von der rechten Fahrzeugfront des Nissan erfasst und gegen die rechte Dachkante geschleudert. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Elektrofahrrad brach in zwei Teile. Auch am Auto entstand hoher Sachschaden. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus.

Binnen einer Stunde hatten sich schon am frühen Morgen drei Unfälle mit Zweiradfahrern ereignet.

Ein 61-jähriger Radfahrer fuhr gegen 05.05 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Detmolder Straße von Bad Lippspringe nach Marienloh. Zu spät erkannte er in der Dunkelheit eine vor ihm in die gleiche Richtung gehende Frau. Es kam zur Kollision mit der 42-jährigen Fußgängerin, wobei beide stürzten und Verletzungen erlitten. Die Fußgängerin kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf der Dubelohstraße fuhr ein 56-jähriger Seat-Fahrer um 05.45 Uhr stadteinwärts. Nach der Kreuzung Marienloher Straße wechselte er den Fahrstreifen von rechts nach links und übersah einen links neben ihm fahrenden 39-jährigen Motorrollerfahrer. Der Rollerfahrer stürzte auf den Grünstreifen der Mittelinsel und verletzte sich leicht. Auch er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 06.05 Uhr stürzte ein 61-jähriger mit seinem E-Scooter vor dem Hauptbahnhof. Er war an der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs und kam an einer Bordsteinkante bei den Bushaltestellen zu Fall. Er schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und zog sich eine Platzwunde zu. Ins Krankenhaus kam der Mann mit einem Rettungswagen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell