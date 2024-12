Polizei Paderborn

POL-PB: Rund ein Jahr im Einsatz: Bilanz der Puppenbühne der Paderborner Polizei

Kreis Paderborn

Ihre letzte Vorstellung für 2024 gab die Puppenbühne der Kreispolizeibehörde Paderborn an einem besonderen Spielort: Dem Polizeimuseum in Salzkotten. Hier schauten sich am 11. Dezember die Kinder aus Salzkottener Kindertagesstätten das Stück mit seiner Geschichte rund um Libori, einen gestohlenen Geldbeutel und den roten Luftballon an.

"Im Zeitraum von Februar bis Dezember haben wir 22 Aufführungen vor mehr als 1.100 Kindern aus 40 Kindertagesstätten im Kreis Paderborn gespielt. Dazu kommen wir mit der Bühne an eine entsprechend geeignete Örtlichkeit. Das Polizeimuseum ist hier nochmal ein besonderer Platz", erklärt Polizeioberkommissarin Sarah Jost. Sie ist seit September 2023 im Team der Paderborner Verkehrssicherheitsberatung und für die Organisation rund um die Puppenbühne verantwortlich.

Ingrid Sandbothe, Polizeihauptkommissarin und Verkehrssicherheitsberaterin sagt: "Der Februar war für uns der Start einer richtigen Tournee. In der Regel kennen die Kinder die Puppen Ferdinand, Fossi, Flint und Fine und auch uns schon aus Terminen in den KiTas. Ziel ist, dass die Kinder durch die Identifizierung mit den Puppen das richtige Verhalten im Straßenverkehr erlernen und Gefahren erkennen."

Im Februar 2024 feierte die Puppenbühne der Paderborner Polizei Premiere. In der KiTa am Bohlenweg in Paderborn-Elsen sahen seinerzeit rund 30 Kinder die Geschichte, in dem die Verkehrssicherheitsberatung kindgerecht Tipps und Hinweise zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr gibt.

Mit der Puppenbühne wurde ein weiterer Bereich des pädagogischen Puppenspiels innerhalb der Verkehrsunfallprävention aufgebaut.

