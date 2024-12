Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer missachten Vorfahrt von Pedelec-Fahrern

Paderborn (ots)

(mb) Eine Frau und ein Mann, die am Dienstagmorgen mit ihren Elektrofahrrädern unterwegs waren, sind von Autos angefahren und verletzt worden.

Um 05.40 Uhr übersah eine 23-jährige Opelfahrerin an der Einmündung Salierstraße zum Dr.-Rörig-Damm einen 47-jährigen Pedelec-Fahrer. Sie missachtete die Vorfahrt des Radlers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Eine 57-jährige VW-Golf-Fahrerin fuhr gegen 08.00 Uhr aus der Tiefgarage Königsplatz und wollte in die Marienstraße einbiegen. Dabei stieß sie gegen eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf der Marienstraße in Richtung Marienplatz radelte. Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

