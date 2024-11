Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zimmerbrand in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (08.11.2024) kam es zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der Dominikanergasse. Eine 69-jährige Bewohnerin erlitt, ersten Erkenntnissen zufolge, eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 20.00 Uhr teilten Passanten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung mit. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die 69-Jährige aus der Wohnung. Der Brand wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine umgefallene Kerze ausgelöst. Die 69-jährige Wohnungsbewohnerin wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Erste Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden gegen die 69-Jährige.

