BPOL-KS: Fahrraddieb festgenommen - Bundespolizei sucht Besitzer

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) - Wegen einer angeblichen Bedrohung alarmierte gestern Mittag (7.8.) ein 24-Jähriger aus Hamburg über Notruf die Bundespolizei in Kassel. Der Mann, der sich bei der Ankunft der Bundespolizisten in einer Zugtoilette versteckte, gab gegenüber den Beamten an, dass er von unbekannten Männern verfolgt worden sei. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die Angaben des Hamburgers nicht der ...

mehr