BPOL-KS: Bundespolizei-Einsatz am ICE - Mit E-Bike über Gleise

Großen-Buseck (Landkreis Gießen) (ots) - Einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte gestern Nachmittag (5.8.) ein 47-jähriger LKW-Fahrer aus Wesel (Kreis Wesel, NRW) am Bahnübergang in der Edekastraße in Großen-Buseck. Beim Überfahren des Bahnüberganges übersah der Mann offensichtlich den sich bereits senkenden Schrankenbaum sowie das rote Blinklicht am Andreaskreuz. Das Fahrzeug blieb an der Schranke ...

