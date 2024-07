Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bergheim (ots)

Bergheim - Kräfte der Feuerwehr Bergheim rückten am späten Dienstagabend gegen 21:30 Uhr zur Oberaußemerstr. Ecke Peter-Achnitz-Straße in Bergheim-Niederaußem aus. Dort hatte ein PKW ein dreijähriges Kind erfasst.

Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, wurde das Kind bereits durch Ersthelfer versorgt. Der Rettungsdienst musste das Kind an der Unfallstelle reanimieren. Unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen brachten die Einsatzkräfte das Kind in eine Klinik der Maximalversorgung.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte die Rettungsmaßnahmen und leuchtete die Einsatzstelle aus.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Gegen Mitternacht konnte der Einsatz der Einheit Niederaußem und der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandmeister Pierre Hochheuser beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell