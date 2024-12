Polizei Paderborn

POL-PB: Motorrollerfahrer schwerverletzt

Altenbeken-Schwaney (ots)

(mb) Auf der Paderborner Straße ist am Dienstmorgen ein Motorrollerfahrer mit einem ausparkenden Auto kollidiert und schwer verletzt worden.

Ein 62-jähriger Rollerfahrer bog gegen 07.05 Uhr von der Osttorstraße auf die Paderborner Straße in Richtung B64 ab. Nach wenigen Metern wurde er von rechts von einem Auto angefahren und stürzte. Der 32-jährige Skoda-Fahrer hatte von einem Parkplatz rückwärts auf die Straße gesetzt und den Rollerfahrer übersehen. Schwerverletzt blieb der 62-jährige auf der Straße liegen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

