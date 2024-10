Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Treibstoff läuft nach Unfall aus. Autobahn teilweise gesperrt - Pressemitteilung Nr. 3

Rauenberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es kurz vor 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Sattelzuges auf der BAB6 in Höhe Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim, bei dem der LKW so beschädigt wurde, dass bei diesem Treibstoff auslief. Aufgrund der weiteren Maßnahmen musste die Fahrspur gesperrt werden und der Verkehr wurde auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sind seit kurz vor 20:00 Uhr für den heutigen Tag beendet und die Fahrbahnsperrung wurde aufgehoben.

