POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zweimal am Tag ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr wurde durch eine Streife des Polizeirevier Sinsheim ein 21-jähriger Fahrer eines Audis in der Marktstraße kontrolliert. Während der Fahrzeugkontrolle fielen den Beamten bei dem vorgezeigten Führerschein des Mannes Fälschungsmerkmale auf, eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen bestätigte den Verdacht, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Ihm wurde schließlich der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versuchte der nervös wirkende Mann auch noch einen Personalausweis vor den Beamten zu verstecken. Auch an diesem Ausweis stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest. Letztlich konnte der Mann anhand eines gültigen Reisepasses identifiziert und nach Durchführung aller Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Aus seinem Fehler hatte der 21-Jährige offensichtlich nichts gelernt, denn gegen 19 Uhr fiel er den gleichen Beamten wieder am Steuer seines Autos auf. Bei der anschließenden Kontrolle in der Adelshöfer Straße stellten die Polizisten dann auch den Zweit- und Drittschlüssel zum Fahrzeug sicher.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Wegen der beiden Fahrten muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

