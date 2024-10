Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwarzfahrer greift Polizei an

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 15 Uhr wurde am Freitag der Polizei ein Schwarzfahrer in der Straßenbahnlinie 5 gemeldet. Ein 23-Jähriger war ohne Fahrschein und ohne Ausweis nach Heidelberg gefahren. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte mit dem Tatverdächtigen sprach, wirkte der Mann, als würde er unter Drogen stehen. Im Verlauf der Identitätsfeststellung leistete der 23-Jährige erheblichen Widerstand und trat mehrfach nach einem Polizeibeamten. Glücklicherweise trafen die Angriffe nicht. Nur durch die Unterstützung weiterer Polizeikräfte konnte der Mann schließlich vorläufig festgenommen werden. Dabei verletzte sich ein 27-jähriger Polizist leicht. Ein Urintest beim Tatverdächtigen schlug positiv auf Cannabis und Medikamente an. Da der Mann zudem Anzeichen eines akuten psychischen Ausnahmezustands aufwies, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen und einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

