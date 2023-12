POL-ST: Greven, Einbruch in Baustelle - Täter entwenden Kabeltrommeln

Steinfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.12.) wurde die Polizei gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in die Große Straße gerufen. Dort war in einem Telekommunikationsshop ein Alarm ausgelöst worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Was die Täter aus dem Shop entwendet ...

mehr