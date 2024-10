POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Auffahrunfall mit mehreren LKW - PM 2

Heidelberg (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr eine Fahrradfahrerin von bislang unbekannten Motorradfahrern bedroht. Die 26-Jährige war in auf der Straße "Hohler Kestenbaumweg" in Richtung Königstuhl unterwegs, als eine Gruppe Motorradfahrer mehrfach hupte, um die Dame zu überholen. Während des Überholvorgangs beleidigte einer der ...

mehr