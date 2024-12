Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Frau bei schwerem Alleinunfall verstorben - Fahrer und Mitfahrerin schweben in Lebensgefahr

Delbrück-Westenholz (ots)

Delbrück-Westenholz

(mb) Am Dienstagabend hat sich auf der Suternstraße (K61) ein folgenschwerer Alleinunfall ereignet. Eine Autoinsassin verstarb noch am Unfallort. Ein junger Mann und eine Frau werden wegen lebensgefährlicher Verletzungen in Kliniken behandelt.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 22.30 Uhr. Ein Zeuge gab an, auf der Suternstraße von Westenholz in Richtung Mantinghausen gefahren zu sein. In Höhe der Straße Schotwiese sei er durch einen Audi mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden. Kurz darauf stieß der Zeuge unmittelbar nach der Kreuzung Lippstädter Straße auf den schweren Unfall und alarmierte sofort den Rettungsdienst.

Aus ungeklärter Ursache war der Audi A8 nach rechts von der Straße abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum geprallt. Das Auto hatte sich überschlagen und war einige Meter weiter völlig zerstört auf dem Dach liegengeblieben. Die Beifahrerin war aus dem Fahrzeug geschleudert worden und lag tödlich verletzt auf der Straße. Der Fahrer und eine Mitfahrerin im Fond des Autowracks waren eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr setzte Rettungsgeräte ein, um die schwerstverletzten Insassen aus dem Auto zu befreien. Der Fahrer kam zunächst in ein Krankenhaus nach Lippstadt und wurde später in eine Klinik nach Hamm verlegt. Die Mitfahrerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Paderborn. Beide mussten sofort operiert werden und schweben weiter in Lebensgefahr.

Am Unfallort zeigte sich den Einsatzkräften ein großflächiges Trümmerfeld. Der Motorblock des Audis war herausgerissen und lag viele Meter vom Autowrack entfernt. Im Wrack wurde ein kleiner Hund entdeckt, der bei dem Unfall getötet wurde.

Zur Unfallaufnahme zog die Paderborner Polizei ein Unfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Bielefeld hinzu. Zahlreiche Spuren wurden gesichert. Das Autowrack wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Unfallstelle war bis Mittwoch, 06.30 Uhr, gesperrt.

Bei dem Autofahrer handelt es sich um ein 22-jährigen, in Rietberg lebenden Rumänen. Die verletzte Frau ist 24 Jahre alt, stammt aus Polen und wohnt ebenfalls in Rietberg. Die Identifizierung des Todesopfers ist noch nicht abgeschlossen.

