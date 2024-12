POL-PB: Identität nach tödlichem Unfall geklärt

Delbrück (ots) - (mb) Am Dienstag sind an einer Baustelle am Lindenweg Maschinen aus einem Handwerker-Bulli gestohlen worden. Die Arbeiter stellten den Mercedes Sprinter gegen 08.20 Uhr vor dem Neubau eines Firmengebäudes ab. Um 17.00 Uhr stellten sie fest, dass aus dem Bulli zahlreiche Akku betriebene Baumaschinen entwendet worden waren. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei ...

