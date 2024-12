Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Huhn überfahren und von der Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Freitagabend in Bad Berka. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 22:35 Uhr mit seinem Pkw die Adolf-Tegtmeier-Allee in Richtung Tonndorfer Straße, als plötzlich ein Huhn von rechts nach links die Straße querte. Der Fahrer erschrak sich ob dieser Begegnung und versuchte dem Tier auszuweichen. Trotz dessen erfasste der Pkw das Huhn und kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte nach dem Abkommen von der Fahrbahn einen Baum und kam anschließend zwischen anderen Bäumen zum Stehen. Am Fahrzeug und dem Baum entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, das Tier überlebte den Unfall leider nicht, es verendete vor Ort. Zum Eigentümer des Tieres und wieso dieses frei auf der Straße herum lief, liegen derzeit keiner Informationen vor.

