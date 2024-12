Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Leipzig am 30. November 2024

Jena (ots)

Am heutigen Samstag, den 30. November 2024, fand die Regionalligapartie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Leipzig in der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Das Traditionsduell verfolgten insgesamt 7.224 Zuschauern, darunter 1.084 Sympathisanten der Gastmannschaft. Das Spiel endete 5:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Bereits 12:30 Uhr startete ein im Vorfeld nicht angemeldeter Fanmarsch von Anhängern der Heimmannschaft aus Richtung Magdelstieg. Aufgrund der ca. 350 Teilnehmer kam es temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. In der Folge versuchten die Heimfans spontan über die Stadtrodaer Straße zum Stadion zu marschieren. Dies konnte nur unter dem Einsatz von körperlicher Gewalt sowie des Einsatzstockes und Reizgas unterbunden werden. Auch wurde aus dem Marsch mehrfach Pyrotechnik gezündet.

Die Anreise beider Fanlager verlief, bis auf die benannten Verstöße, ohne weitere nennenswerte Vorkommnisse. Der gesamte Spielverlauf war von beiden aktiven Fanlagern durch den mehrfachen Einsatz von Pyrotechnik gekennzeichnet.

Die aktiven Gästeanhänger zündeten beim Verlassen des Blocks nach Spielende sowohl im Stadion als auch hinter der Südtribüne mehrfach Pyrotechnik und warfen diese in Richtung von heimischen Fans. Dies veranlasste beide aktiven Fanlager zum gewaltsamen Öffnen zweier Puffertore hinter der Südtribüne. In der Folge kam es kurzzeitig zu einem unkontrollierten Aufeinandertreffen beider Fanlager mit enthemmter Gewaltanwendung. Die Situation konnte durch die dazwischen gehenden Polizeikräfte nur unter dem Einsatz von Reizgas und dem Einsatzstock unterbunden werden. Hinter der Südtribüne mussten mehrere massive Sachschäden konstatiert werden, so wurden Pufferzäune teils erheblich beschädigt und unbrauchbar gemacht Im Einsatzverlauf wurden zehn Polizeibeamte sowie fünf Ordner verletzt. Auch wurden insgesamt 64 verletzte Zuschauer, sowohl Heim- als auch Gästefans, bekannt.

Insgesamt wurden 40 Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte sowie der Bundespolizei.

