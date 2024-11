LPI-J: Erneute Schockanrufe

Apolda (ots) - In der Schillerstraße in Apolda haben ein oder mehrere Unbekannte die Fassade eines Wohnhauses mit Hakenkreuzen beschmiert. Mit weißer Sprühfarbe wurden dort zwei ca. 30cm x 40cm große Graffiti gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

