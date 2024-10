Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Größere Mengen Rauschgift sichergestellt

Gaggenau (ots)

Seit dem Frühjahr 2024 haben Beamte der Kriminalpolizei in Rastatt einen bis dahin unbekannten Mann im Visier, der im Bereich Gaggenau mit Rauschgift in nicht geringer Menge Handel treiben soll. Durch verdeckte polizeiliche Maßnahmen konnte der Aufenthalt des Tatverdächtigen im Ortsteil Ottenau in Erfahrung gebracht werden. Am 24.10.2024 durchsuchten mehrere Polizeibeamte die Wohnung eines 30-jährigen serbischen Staatsbürgers. Neben größeren Mengen Kokain, Amphetamin und Cannabis konnte auch eine vierstellige Bargeldsumme aufgefunden und beschlagnahmt werden. Des Weiteren wurden ein gefälschter Führerschein und ein gefälschter Reisepass sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter ein Haftbefehl erlassen. Der 30-Jährige wurde am 25.10.2024 zur Haftbefehlseröffnung dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Baden-Baden vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Er befindet sich momentan in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

