Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Am Dienstagabend soll es in der Hauptstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein, weshalb die Ermittler beim Polizeirevier Bühl nun auf der Suche nach Zeugen sind. Ein bislang unbekannter Mann soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 23:30 Uhr in einer Gaststätte zwei Gäste bedroht und beleidigt haben. Außerdem soll er diese mit Pfefferspray besprüht und überdies versucht haben, sie zu schlagen. Im Anschluss suchte der Angreifer mit einem Fahrrad das Weite. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, Dreitagebart; er soll eine schwarzen Trainingsanzug und ein Cappy getragen sowie eine Anglertasche mit sich geführt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem nun Gesuchten geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097 - 0 bei der Polizei melden.

/li

