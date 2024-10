POL-OG: Rust - Streitigkeit zwischen zwei Familien

Gernsbach (ots) - Noch unbekannte Einbrecher verschafften sich am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kelterbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen und durchsuchsuchten es anschließend nach Wertsachen. Bei ihrem kriminellen Treiben erbeuteten die Langfinger mehrere hochwertige Schmuckstücke. ...

