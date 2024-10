POL-OG: Forbach, B462 - Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Rastatt, Ottersdorf (ots) - Noch unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag, 9:30 Uhr und Dienstag, 15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Anwesen in der Waldstraße. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf um ins Innere zu gelangen. Die Diebe durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten offenbar mehrere Schlüssel. Ob es zu weiterem Diebstahlschaden kam, ist derzeit ...

mehr