POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Tabakladen in der Poststraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter soll offenbar gegen 3:50 Uhr versucht haben, die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam zu öffnen und dadurch in das Gebäude einzudringen. Dabei löste er mutmaßlich die Alarmanlage aus und verließ den Tatort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa ...

