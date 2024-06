Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bäckerei

Delbrück-Westenholz (ots)

(CK) - In der Nacht zu Mittwoch (05.06., vermutlich am 04.06., gegen 23.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in die Innenräume einer Bäckerei an der Knäppenstraße ein. Hier hebelten sie eine Zwischentür auf und stahlen schließlich einen kleinen Tresor. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

