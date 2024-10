Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Seniorin bestohlen, Hinweise erbeten

Steinmauern (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagnachmittag die Hilflosigkeit einer älteren Frau ausgenutzt und aus deren Wohnung in der Lindenstraße Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Fremde als Antiquitätenhändler ausgegeben und sich gegen 14 Uhr Zugang zur Wohnung der Seniorin erschlichen haben. Dort soll er aus Schatullen, die sich in einem Kleiderschrank befanden, verschiedene Schmuckstücke ans sich genommen haben. Aufgrund körperlicher Einschränkungen war es der Bewohnerin nicht möglich, sich gegen das Vorgehen des Diebes zu wehren. Der Verdächtige wird als etwa 60 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß mit blonden Haare beschrieben. Er hätte eine Brille um umhängen gehabt und badisch gesprochen. Zur getragenen Bekleidung liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0722 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt erbeten.

