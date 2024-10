Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Verlegerviertel: Unfall beim Spurwechsel in der Fritz-Bauer-Straße

Darmstadt (ots)

Am Montag (14.10.) gegen 15:00 Uhr kam es in der Fritz-Bauer-Straße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Autofahrer in einem weißem Audi stieß mit einem Autofahrer in einem schwarzen Peugeot, beide in Fahrtrichtung stadtauswärts, kurz vor der Eschollbrücker Straße, aus unbekannten Gründen seitlich zusammen. Der Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Umbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell