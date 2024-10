Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien an Sporthalle

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Kriminelle hatten es in den vergangenen Tagen auf die Sporthalle einer Schule abgesehen. Zwischen Freitagnachmittag (11.10.) und Samstag kurz vor Mitternacht (12.10.) haben Unbekannte die Wand der Sporthalle in der Goethestraße mit roter, blauer und schwarzer Farbe besprüht. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu weiteren Schmierereien an derselben Wand.

Die rechtswidrigen Graffiti enthielten unter anderem verfassungsfeindliche Parolen, weswegen nun auch die Kriminalinspektion Staatsschutz (KIST) die Ermittlungen aufgenommen hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell