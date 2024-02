Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 18.02.2024

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ein 36-jähriger Hyundai-Fahrer übersah am Samstag gegen 18:00 Uhr einen 47-jährigen Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt die Annonay-Straße in Backnang überquerte. Der Fußgänger zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Fellbach: Unfallflucht - geparkten Pkw beschädigt.

Am Samstag wurde in Fellbach in der Stuttgarter Straße zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr ein geparkter Pkw Hyundai durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden am Hyndai zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweis nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell