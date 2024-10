Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Im Zeitraum vom Montagabend (14.10.) 21:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (15.10.) 06:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in 69509 Mörlenbach-Weiher einen geparkten grauen Skoda Octavia am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrzeughalterin wird die Reparatur ihres PKW circa 2000,00 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

