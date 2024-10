Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Lichtenau, Scherzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmittag Uhr an einer Scheune in der Muckenschopfer Straße im Gewann "Hinterfeld "zu schaffen. Der ungebetene Besucher gelangte offenbar gewaltsam durch das verschlossene Holztor in die Scheune und entwendete einen fahrbaren Holzspalter der Marke "Bayernwald" im Wert von etwa 500 Euro. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde das Gerät an der L75 mutmaßlich auf einen Anhänger geladen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Anhänger werden unter der Rufnummer: 07223 99097-0 erbeten.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell