Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Donnerstag (24. Oktober 2024) auf dem Parkplatz einer Klinik in der Balger Straße sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Zwischen 10 Uhr und 15:45 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes touchiert haben und sich danach unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt erbeten.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell