Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall mit Fußgänger

Saarwellingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße Saarwellingen - Höhe Ortsausgang - Richtung Nalbach ereignet. Hierbei ist ein derzeit unbekannter Autofahrer beim Abbiegen mit einem die Fahrbahn überquerenden Fußgänger kollidiert. Laut Zeugenangaben kam der Autofahrer mit einem dunklen Mercedes aus Richtung Saarwellingen und wollte nach rechts auf die B 269 Richtung Bilsdorf abbiegen. Dabei stieß er mit dem Fußgänger zusammen, welcher von der Mittelinsel aus die Fahrbahn in Richtung Saarwellingen überquerte. Der Fußgänger wurde unfallbedingt leicht verletzt. Die Polizei Saarlouis bittet nun um Hinweise zu dem derzeit nicht näher bekannten Autofahrer, entweder telefonisch unter 06831 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

