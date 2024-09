POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Vermisster aus Schwalbach-Elm

Dillingen/Saar (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf der L 174 zwischen Beckingen und Dillingen/Saar zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren die L174 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen fährt die Verursacherin vollständig in den Gegenverkehr. Hier kann ein ...

mehr