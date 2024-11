LPI-J: Hakenkreuze an Hauswand

Weimar (ots) - Am Donnerstagvormittag betrat ein 48-Jähriger einen Einkaufsladen in Weimar-Nord. Ganz dreist ließ er sich an der Kasse eine Einkaufstasche geben mit dem Hinweis sie dann mit dem Einkauf bezahlen zu wollen. Anschließend füllte er die Tasche mit Waren im Gesamtwert von etwa 50 Euro und verließ den Kassenbereich zügigen Schrittes ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Ladens lief dem Mann hinterher. Als er dies bemerkte, hob er einen fast faustgroßen ...

