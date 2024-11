LPI-J: Fahrgast randaliert im Linienbus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Zwei Fahrer, die mit ihrem Pkw am Donnerstagvormittag die August-Bebel-Straße in Richtung Breiter Weg fuhren, mussten kurz den Atem anhalten, als plötzlich vor ihnen ein Mann auf die Straße sprang und an ihren Fahrzeugen demolierte. Von einem Pkw riss er das Kennzeichen ab, an dem zweiten schlug er mit dem Ellenbogen gegen den Außenspiegel. Mit zurückgelassenem Sachschaden ...

