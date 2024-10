Polizei Gütersloh

POL-GT: Schüsse aus Schreckschusspistole auf Imbiss - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Donnerstagnacht (31.10.) meldete sich der Besitzer eines Imbisses an der Verler Straße auf der Polizeiwache Gütersloh und gab an, dass auf sein Lokal geschossen worden war.

Beim Abschließen des Lokals (02.35 Uhr) sei eine Person in einem grauen VW Golf Plus mit Gütersloher Kennzeichen aus Richtung Carl-Bertelsmann-Straße an ihm vorbeigefahren und er habe insgesamt sechs Schüsse aus dem PKW gehört. Der Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Verl fort.

Angaben zu weiteren Insassen des Wagens konnten nicht gemacht werden.

Durch die Polizei Gütersloh konnten keine Beschädigungen an dem Gebäude festgestellt werden, die auf die Nutzung einer echten Feuerwaffe zurückzuführen sind.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht am Tatort oder in dessen Umgebung einen grauen VW Golf beobachtet? Wer kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell