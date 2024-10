Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: ROADPOL - "Focus on the road"

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth am Rhein (ots)

Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein beteiligte sich an der Kontrollwoche "Focus on the road" des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL. Vom 07.10. - 13.10. wurden vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Nutzung elektronischer Geräte im Straßenverkehr durchgeführt. Diesbezüglich mussten Insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Die Verkehrsteilnehmer erwartet nun einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro und einen Punkt.

