Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag (27.10.) kam es gegen 1 Uhr in der Nacht in der Rehstraße zu einem schweren Raub. Zwei Hagenerinnen (19 und 24 Jahre alt) gaben an, dass sie im Bereich einer Eventhalle in ein Auto einsteigen wollten. Plötzlich sei ein maskierter Mann aus Richtung des Parkhauses auf sie zugekommen und habe die 24-Jährige mit einer Waffe in der Hand aufgefordert, ihre Handtasche auszuhändigen. Nachdem der Täter die Handtasche entgegengenommen hatte, flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Er konnte eine größere Menge Bargeld sowie Ausweisdokumente erbeuten.

Die beiden Frauen konnten den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 185 cm groß, muskulöse/kräftige Statur. Der Mann trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Skimaske.

Eine Fahndung im Bereich des Tatortes durch die Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell