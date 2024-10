Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge meldet Polizisten verdächtiges Fahrzeug

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein Zeuge wählte am Freitag (25.10.) gegen 22 Uhr den Notruf der Polizei und berichtete, einem Auto zu folgen, das auf der Schwerter Straße in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße in Schlangenlinien unterwegs sei und dabei auch in den Gegenverkehr geriet. Zuvor habe das Auto in der Denkmalstraße sehr lange gebraucht, um an einer Ampel anzufahren. Auf dem Boeler Ring habe der Fahrer darüber hinaus immer wieder beschleunigt und stark abgebremst, sodass der Zeuge dann die Polizei verständigte.

Ein Polizist konnte den verdächtigen VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes anhalten und kontrollieren. Der 29-jährige Fahrer roch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,9 Promille. Auch ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf unterschiedliche Substanzen. Die Pupillen des Hageners waren verkleinert und die Augen glänzend. Auch die Aussprache des Mannes war verwaschen und undeutlich. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe auf der Wache abgeben. Er schaffte es jedoch nicht, ohne Hilfe in den Streifenwagen ein- oder auszusteigen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann, darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt. (arn)

