POL-HA: Zwei Personen bei Sturz mit Mofa leicht verletzt

Hagen (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag parkte ein 54-jähriger Mann seinen PKW im Industriegebiet Lennetal. Er ging zur Arbeit und kehrte am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr in die Heydastraße zu seinem Auto zurück. Als er seinen BMW (318i) startete, hörte sich dieser ungewohnt laut an. Er sah nach und musste feststellen, dass die Auspuffanlage seines Wagens beschädigt war. Bei genauerer Prüfung bemerkte er, dass ...

mehr