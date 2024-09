Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter Radfahrer bei Unfall auf B175

Greiz (ots)

Weida. Am 24.09.2024 gegen 06:35 Uhr kam es in Weida, an der Auffahrt zur B175, von der Bahnhofstraße zur Geraer Landstraße, zu einem Unfall zwischen einem 50-jährigen PKW Fahrer und einem 40-jährigen Radfahrer. Der PKW Fahrer wollte dabei auf die B175 in Richtung Harth-Pöllnitz auffahren und kollidierte hierbei mit dem auf dem Radweg fahrenden Radfahrer zusammen. Der verletzte Radfahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. (BF)

