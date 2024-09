Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb flüchtet und schlägt Zeugen

Gera (ots)

Gera: Eine Schachtel Zigaretten stahl gestern früh (24.09.2024) gegen 08:35 Uhr ein 37-jähriger Mann aus einem Supermarkt in der Braustraße. Im Anschluss flüchtete er samt Beutegut, wobei er von einem Mitarbeiter des Marktes (15) verfolgt und an der Straßenbahnhaltestelle "Wintergarten" gestellt wurde. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte der Täter aggressiv und griff den Mitarbeiter körperlich an. Im Anschluss flüchtete er erneut. Trotz Fahndung gelang es zunächst nicht, den Täter zustellen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 37-jährige Täter in der Geraer Innenstadt angetroffen und eindeutig identifiziert werden. Er muss sich für sein Verhalten nun strafrechtlich verantworten. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell