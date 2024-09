LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht zum Nachteil einer 57-jährigen Passantin nahm am gestrigen Tag (24.09.2024) die Geraer Polizei auf. Nach derzeitigen Informationen kollidierte gegen 06:15 Uhr an der Kreuzung Leipziger Straße / Clara-Zetkin-Straße ein dunkles Fahrzeug beim Abbiegen von der Clara-Zetkin-Straße in die Leipziger Straße mit der an der Ampel des Radfahrstreifens wartenden ...

